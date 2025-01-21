Beşiktaş'ın Twente deplasmanında 600 taraftarı olacak!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ın Twente'ye konuk olacağı maçta Enschede şehrinin belediye başkanı ve resmi yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında 600 Türk taraftara kontenjan açıldı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ın Twente deplasmanında 600 taraftarı olacak!
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21 Ocak 2025 12:41

Beşiktaş'ın Twente deplasmanında tribünde yer alacak taraftar sayısı belli oldu

Beşiktaş'ın 30 Ocak'ta Twente ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya Hollandalı yetkililerin kararı gerekçesi ile Siyah-Beyazlı taraftarlar alınmayacaktı.

600 TARAFTARI OLACAK!

Başkan Serdal Adalı ve yönetimin bu karar sonrasında yaptığı girişimler olumlu sonuç verdi. Enschede şehrinin belediye başkanı ve resmi yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında 600 Türk taraftara kontenjan açıldı.

 

 

 

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