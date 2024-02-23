Beşiktaş'ın transferde kara bilançosu

Kupa bazında son başarısını 2021'de Süper Lig'i alarak elde eden Beşiktaş, o sene de dahil geride bırakılan 5 yılda transferden en çok zarar eden Türk kulübü oldu.
Gelen-giden oyuncularda ekonomik dengeyi kaçıran Siyah-Beyazlılar, İsveç merkezli futbol araştırma merkezi CIES'in verilerine göre 2019 yılından beri transferde 78 milyon euro zarar etti. Kartal'ın ardından Süper Lig'de en başarısız olan takım ise oyuncu alış-verişinden 57 milyon euro zarara düşen Galatasaray oldu. Bu süreçte Fenerbahçe 29 milyon euro; Trabzonspor 15 milyon euro zarara uğradı.
BU SEZON TÜMÜYLE ZARAR YAZDI
Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde başladığı sezonda Bahtiyar, Rashica, Onana, Masuaku ve Tayfur'un bonservislerine yaklaşık 16.8 milyon euro ödeyen Beşiktaş, devre arasında 12 milyon euro'ya Musrati ve 10 milyon euroya Muçi'yi transfer etti. Bu sezon oyuncu satışından da kısıtlı gelir elde eden Siyah-Beyazlılar, 2023-24 yılında 42 milyon euro zarar etti. Bu sezon F.Bahçe 1; Trabzonspor 7 milyon euro zarara uğrarken; Sacha Boey'u rekor bedelle B.Münih'e gönderen G.Saray 22 milyon euro kara geçti.
AJAX VE BENFICA ÖRNEK OLDU
Avrupa'nın adeta 'futbolcu fabrikası' haline gelen kulüplerinden Ajax ve Benfica ise geride bırakılan 5 yıllık süreçte kar şampiyonları oldu. Portekiz ekibi Benfica son 5 yılda gelen-giden oyuncu dengesinde 354 milyon euro artıya geçerken; Hollanda temsilcisi Ajax ise 349 milyon euro kar elde etti. Tüm dünyada bu sezon için veriler değerlendirildiğinde en kazançlı takım 167 milyon euro artıya geçen İngiliz ekibi Southampton; en çok zarar eden takım ise 384 milyon euro eksi yazan Suudi ekibi Al-Hilal oldu.
Gelen-giden oyuncularda ekonomik dengeyi kaçıran Siyah-Beyazlılar, İsveç merkezli futbol araştırma merkezi CIES'in verilerine göre 2019 yılından beri transferde 78 milyon euro zarar etti. Kartal'ın ardından Süper Lig'de en başarısız olan takım ise oyuncu alış-verişinden 57 milyon euro zarara düşen Galatasaray oldu. Bu süreçte Fenerbahçe 29 milyon euro; Trabzonspor 15 milyon euro zarara uğradı.
BU SEZON TÜMÜYLE ZARAR YAZDI
Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde başladığı sezonda Bahtiyar, Rashica, Onana, Masuaku ve Tayfur'un bonservislerine yaklaşık 16.8 milyon euro ödeyen Beşiktaş, devre arasında 12 milyon euro'ya Musrati ve 10 milyon euroya Muçi'yi transfer etti. Bu sezon oyuncu satışından da kısıtlı gelir elde eden Siyah-Beyazlılar, 2023-24 yılında 42 milyon euro zarar etti. Bu sezon F.Bahçe 1; Trabzonspor 7 milyon euro zarara uğrarken; Sacha Boey'u rekor bedelle B.Münih'e gönderen G.Saray 22 milyon euro kara geçti.
AJAX VE BENFICA ÖRNEK OLDU
Avrupa'nın adeta 'futbolcu fabrikası' haline gelen kulüplerinden Ajax ve Benfica ise geride bırakılan 5 yıllık süreçte kar şampiyonları oldu. Portekiz ekibi Benfica son 5 yılda gelen-giden oyuncu dengesinde 354 milyon euro artıya geçerken; Hollanda temsilcisi Ajax ise 349 milyon euro kar elde etti. Tüm dünyada bu sezon için veriler değerlendirildiğinde en kazançlı takım 167 milyon euro artıya geçen İngiliz ekibi Southampton; en çok zarar eden takım ise 384 milyon euro eksi yazan Suudi ekibi Al-Hilal oldu.