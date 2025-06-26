Beşiktaş'ın scout şefi Graf'tan özel öneri: Evander ve Fujita

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda oyuncu arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın scout ekibi, ABD ve Belçika liglerinden iki oyuncuyu yönetime önerdi.
OLE ONAY VERECEK, HAREKAT BAŞLAYACAK!
Scout ekibinin bulduğu isimlerin MLS ekiplerinden Cincinnati'de top koşturan Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Evander ve Belçika Jupiter Pro Lig ekiplerinden St. Truiden forması giyen Japon orta saha oyuncusu Joel Chima Fujita olduğu öğrenildi. Ole Gunnar Solskjaer'in onay vermesi durumunda transfer için çalışmalar başlayacak.
OYUNCULARIN DEĞERLERİ
Brezilyalı oyuncu Evander için 14 milyon euro, Japonya Milli Takımı'nda ter döken Fujita için ise 3 milyon euro değer biçildi.
PERFORMANSLARI
St. Truiden formasıyla 36 maçta görev alan Japon oyuncu Fujita, sadece 4 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu Evander ise Cincinnati formasıyla 20 maça çıktı. Bu maçlarda ise 9 gol, 6 asist kaydetti.
OLE ONAY VERECEK, HAREKAT BAŞLAYACAK!
Scout ekibinin bulduğu isimlerin MLS ekiplerinden Cincinnati'de top koşturan Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Evander ve Belçika Jupiter Pro Lig ekiplerinden St. Truiden forması giyen Japon orta saha oyuncusu Joel Chima Fujita olduğu öğrenildi. Ole Gunnar Solskjaer'in onay vermesi durumunda transfer için çalışmalar başlayacak.
OYUNCULARIN DEĞERLERİ
Brezilyalı oyuncu Evander için 14 milyon euro, Japonya Milli Takımı'nda ter döken Fujita için ise 3 milyon euro değer biçildi.
PERFORMANSLARI
St. Truiden formasıyla 36 maçta görev alan Japon oyuncu Fujita, sadece 4 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu Evander ise Cincinnati formasıyla 20 maça çıktı. Bu maçlarda ise 9 gol, 6 asist kaydetti.
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