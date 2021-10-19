SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

3 MAÇ SONRA PJANIC

ALEX TEIXEIRA İLK MAÇINDA

BU SEFER TEKNİK DİREKTÖR OLARAK RAKİP

İLK YARIDA KORNERLER YAKTI

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ DE KORNERDEN

ALEX'İN HARİKA GOLÜ İPTAL

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

BATSHUAYI YİNE KAÇIRDI

DEĞİŞİKLİKLER FAYDA ETMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Sporting ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi Sporting 4-1 kazandı ve siyah-beyazlılar 3 maç sonunda puansız kaldı.Sporting'in gollerini 15. ve 27. dakikalarda Coates, 44. dakikada penaltıdan Sarabia ve 90. dakikada Paulinho kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Larin attı. Öte yandan Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın 45+1. dakikada ağları bulan topu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.Beşiktaş, Avrupa Kupalarında Portekiz takımlarını konuk ettiği 9 maçı da kazanamadı. [4B, 5M]İlk 3 maçından puan çıkaramayan Beşiktaş, 3 Kasım'da 3 puana yükselen Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.Beşiktaş, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre bu mücadeleye 5 farklı isimle çıktı.Teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u Sporting Lizbon karşısında yedek soyundurdu.Medipol Başakşehir maçında şans bulan Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamadı. Son lig maçında görev yapan Güven Yalçın ise UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kadroda yer alamayan isim oldu.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, söz konusu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Fabrice N'Sakala, Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü.Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de görev yapan Miralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu.Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında forma giyemeyen Pjanic, Süper Lig'de ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı.Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçına çıktı.Teixeira, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında kadroda yer alamamıştı.Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor karşılaşmalarında oynayamayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 3. kez ilk 11'de şans buldu.Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında aynı şansı yakalayan Teixeira; Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, ikinci kez Beşiktaş'a rakip oldu.Futbolculuğu döneminde 2011-2012 sezonunda Braga forması giyen Amorim, Avrupa Ligi 2. turunda iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda görev almıştı. Amorim'in sonradan oyuna dahil olduğu Portekiz'deki ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.Siyah-beyazlı ekip, Amorim'in ilk 11'de şans bulduğu İstanbul'daki karşılaşmadan ise 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş, 3. tura yükselme başarısı göstermişti.Braga formasıyla 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a karşı forma giyen Sporting Lizbon'un santrforu Paulinho, bir kez daha siyah-beyazlı takım karşısında görev aldı. Braga'nın Beşiktaş ile oynadığı iki maçta da ilk 11'de sahada yer alan Portekizli futbolcu, takımının evinde 3-1 kazandığı maçta 2 gol atmıştı.İki takım da maça hızlı başlarken, rakip yarı alana dikine paslarla giden bir oyun anlayışında başladı. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında kornerlerde hatalı eşleşmeler sonrasında gelen gollere engel olamadı.Sporting, önce 15. dakikadaki korner organizasyonunda ön direğe yapılan ortanın arkaya aşırtılması sonucunda Coates'in tamamlamasıyla 1-0 öne geçti.Ardından Portekiz ekibi, 27. dakikada birebir aynı organizasyonla ve yine Coates'in kafa vuruşuyla durumu 2-1'e getirdi.Sonrasında ise 43. dakikada kullanılan kornerde Coates topa yükseldi ve vurdu. Bu kafa vuruşunda top, Vida'nın eline temas etti ve hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Sarabia ağları sarstı.1-0 geriye düştükten sonra hareketlenen Beşiktaş'ın 23. dakikada bulduğu gol de kornerden geldi.Bu dakikada Bosna Hersekli yıldız Miralem Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Cyle Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.3-1'in ardından soyunma odasına tek farkla gitme şansı yakalayan Beşiktaş, Alex Teixeira'nın attığı güzel golde VAR'a takıldı.45. dakikada Welinton'un savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.2. yarının başında iki takım da istediklerini gerçekleştiremezken, Sporting geride bekleyerek Beşiktaş defansının açıklarını kovaladı.Beşiktaş, 61. dakikada iki önemli pozisyonda ağları bulamadı. Önce Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Larin'in şutunda Adan soluna uzanarak topu çeldi. Ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Batshuayi, dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.Beşiktaş karşılaşmanın 68. dakikasında farkı 1'e indirme şansını bir kez daha yakaladı.Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Belçikalı golcü Batshuayi, kaleciden sıyrılıp boş kaleye doğru vuruşunu yaptı ancak top farklı bir şekilde auta gitti.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, skoru değiştirmek adına hamlelerine başvurmaya başladı.70'den sonra Larin ve Alex Teixeira'nın yerine Gökhan Töre ve Kenan Karaman oyuna dahil oldu ancak beklenen gol gelmedi ve Sporting, 90. dakikada Paulinho ile bir gol daha buldu.Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçının sonunda puansız olarak son sırada kaldı.4. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Ghezzal topa gelişine voleyle vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.5. dakikada Ghezzal sağdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.15. dakikada Sporting Lizbon öne geçti. Porro'nun sağ taraftan içeriye yerden sert ortasında Sarabia tek vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Inacio, meşin yuvarlağı kafayla arkaya aşırdı, Coates altıpas içinde kafayla topu ağlara gönderdi: 0-124. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Larin, arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-127. dakikada Sporting Lizbon yeniden öne geçti. Portekiz ekibinin ilk goldeki gibi sağdan kullandığı köşe atışında Paulinho'nun arka tarafa gönderdiği topu Coates, yine kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-238. dakikada De Souza'nın orta sahadan uzun pasında ceza sahası çizgisine yakın bir bölgede topu önüne indiren Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.41. dakikada Sarabia'nın soldan kullandığı köşe atışında Coates bir kez daha topa kafayı vurdu, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. Daha sonra maçın hakemi Slavko Vincic, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Vida'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Vincic, penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Sarabia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.62. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Adan gole izin vermedi.67. dakikada Porro'nun sağdan ortaladığı topa arka direkte Paulinho kayarak vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.69. dakikada Ghezzal'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleciden sıyrılarak dar açıdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.70. dakikada Sporting Lizbon bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Paulinho'nun şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü. Seken topu kontrol eden Porro'nun vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.89. dakikada Sporting Lizbon, maçtaki dördüncü golünü buldu. Az adamla Beşiktaş savunmasını yakalayan Portekiz ekibinde ceza sahası dışında topu önünde bulan Paulinho'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4Stat: Vodafone ParkSlavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 80 Kenan Karaman), Pjanic, Larin (Dk. 73 Gökhan Töre), BatshuayiAdan, Inacio, Coates, Feddal (Dk. 90+1 Neto), Porro, Nunes (Dk. 90+2 Bragança), Palhinha, Reis (Dk. 73 Esgaio), Sarabia (Dk. 84 Tomas), Paulinho, Gonçalves (Dk. 90+2 Nuno Santos)Dk. 15 ve 27 Coates, Dk. 44 Sarabia (Penaltıdan), Dk. 89 Paulinho (Sporting Lizbon), Dk. 24 Larin (Beşiktaş)Dk. 25 Porro, Dk. 72 Inacio, Dk. 75 Feddal (Sporting Lizbon), Dk. 43 Vida, Dk. 47 Alex Teixeira, Dk. 58 Ghezzal, Dk. 90+4 Pjanic (Beşiktaş)