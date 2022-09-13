Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.Karşılaşmanın 13. dakikasında Arthur Masuaku'nun sol kanattan ortasında Başakşehir'de Leo Duarte ceza sahasında topu karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular, bu pozisyonda Duarte'nin elle oynadığı yönünde hakeme itirazda bulundu.Kısa bir süre bekleyen hakem Halil Umut Meler, VAR ile görüştükten sonra oyunu sürdürdü.Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem yorumcuları ve A Spor'da eski hakem Erman Toroğlu pozisyonla ilgili görüşlerini aktardı. İşte o değerlendirmeler:Lale Orta:Erman Toroğlu:Deniz Çoban:Bülent Yıldırım:Fırat Aydınus: