Beşiktaş'ın kader maçı; Adana Demirspor

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK deplasmanında altın değerinde iki puan bırakarak zirve yarışında yara alan siyah-beyazlı takım evindeki kritik randevuda güçlü rakibini yenip üst sıralardan kopmamaya çalışacak.



GALİBİYET YARIŞA TUTUNDURUR



Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen teknik patron Şenol Güneş yönetiminde çıktığı maçlarda Ümraniyespor'u 5-2 yenerken, Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş son olarak Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor maçının ertelenmesi ve son 2 karşılaşmada kaybedilen 5 puan Adana Demirspor maçını siyah-beyazlı takım için adeta kader sınavı haline getirdi. 23 puanla 7. sırada bulunan Kartal, 27 puanla 3. basamakta oturan Adana Demirspor'u devirmeyi başarırsa rahat bir nefes alacak. Galibiyet halinde zirve yarışına güçlü bir şekilde tutunacak olan siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor'la puan farkını da bire indirecek.



TRİBÜN TEPKİSİNDEN ÇEKİNİLİYOR



Olası puan kaybı ise Beşiktaş için her şeyi daha da zor bir hale getirecek. Siyah-beyazlılar puan kaybı halinde tribün tepkisinden de çekiniyor. Taraftarların olumsuz performans gösteren oyunculara ve yönetime yönelik protestoda bulunabileceği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor ile geçen hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında İngiliz yıldız Dele Alli'yi oyundan çıkarken ıslıklamıştı.





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