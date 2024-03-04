Beşiktaş'ın ikinci Başkanı Hüseyin Yücel'in mutlu günü

Beşiktaş Kulübü'nün 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı iş, eğitim ve spor dünyasından isimlerin katıldığı düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ın ikinci Başkanı Hüseyin Yücel'in mutlu günü
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04 Mart 2024 21:19
Son güncelleme 04 Mart 2024 21:21
Beşiktaş Kulübü'nün yeni yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı'nın düğün töreni İstanbul'da gerçekleşti.

Tören, Adalı ve Yücel aile üyelerinin yanı sıra iş, eğitim ve spor dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

Beşiktaş yönetiminin de tam kadro bulunduğu gecede, çiftin nikâh şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı.

Kokteyl ile başlayan gece, nikâh töreni ve yemekle devam etti.

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