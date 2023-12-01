Beşiktaş'ın eski yıldızının değişimi şaşırttı!

Brezilyalı eski futbolcu Ailton, uzun bir aranın ardından İstanbul'a geldi.
2005-2006 sezonunda kısa bir süre Beşiktaş forması da giyen 50 yaşındaki isim, lüks bir mekanda yemek yerken görüntülendi.
AILTON SAÇ EKTİRMEK İÇİN İSTANBUL'DA
Saç ektirmeye gelen oyuncunun son görüntüsü dikkat çekti.
Futbolculuğu döneminde fazla kilolarıyla gündem olan Ailton, Beşiktaş'ta sadece 14 maça çıkıp, 5 gol atmıştı.
Yıldırım Demirören'nin başkanlığı döneminde 3.5 milyon euro bedelle Schalke 04'ten alınan Brezilyalı oyuncu, beklentilerin altında kalmıştı.
2005-2006 sezonunda kısa bir süre Beşiktaş forması da giyen 50 yaşındaki isim, lüks bir mekanda yemek yerken görüntülendi.
AILTON SAÇ EKTİRMEK İÇİN İSTANBUL'DA
Saç ektirmeye gelen oyuncunun son görüntüsü dikkat çekti.
Futbolculuğu döneminde fazla kilolarıyla gündem olan Ailton, Beşiktaş'ta sadece 14 maça çıkıp, 5 gol atmıştı.
Yıldırım Demirören'nin başkanlığı döneminde 3.5 milyon euro bedelle Schalke 04'ten alınan Brezilyalı oyuncu, beklentilerin altında kalmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU