Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel'in geleceği netlik kazanmaya başladı.
Daha önce temasa geçtiği Osayi-Samuel için yeniden girişimlere başlamayı planlayan Beşiktaş, bu kez masaya farklı bir teklifle oturacak. Siyah-beyazlılar, önceki görüşmelerde oyuncunun 2.5 milyon Euro seviyesindeki maaş beklentisi nedeniyle geri adım atmıştı.
SÖZLEŞMESİNDE SONA DOĞRU
Fenerbahçe ile kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Osayi-Samuel'in, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırması bekleniyor. Bu gelişme, Beşiktaş cephesini yeniden harekete geçirdi.
YENİ TEKLİF MASADA
Beşiktaş'ın, Nijeryalı futbolcu için bu kez yıllık 2 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda taraflar anlaşma noktasına gelebilir.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulüple çıktığı 178 resmi maçta 7 gol atarken 15 de asist yaptı. Hem sağ bek hem de kanat pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki oyuncu, fizik gücü ve savunma performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.
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