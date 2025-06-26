Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel'in geleceği netlik kazanmaya başladı.



Daha önce temasa geçtiği Osayi-Samuel için yeniden girişimlere başlamayı planlayan Beşiktaş, bu kez masaya farklı bir teklifle oturacak. Siyah-beyazlılar, önceki görüşmelerde oyuncunun 2.5 milyon Euro seviyesindeki maaş beklentisi nedeniyle geri adım atmıştı.



SÖZLEŞMESİNDE SONA DOĞRU

Fenerbahçe ile kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Osayi-Samuel'in, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırması bekleniyor. Bu gelişme, Beşiktaş cephesini yeniden harekete geçirdi.Beşiktaş'ın, Nijeryalı futbolcu için bu kez yıllık 2 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Görüşmelerin olumlu seyretmesi durumunda taraflar anlaşma noktasına gelebilir.2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulüple çıktığı 178 resmi maçta 7 gol atarken 15 de asist yaptı. Hem sağ bek hem de kanat pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki oyuncu, fizik gücü ve savunma performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.