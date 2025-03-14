Beşiktaş ile Konyaspor 48. randevuda

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de cumartesi 48. kez karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 47 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken, 6 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu. İki ekip 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.
Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.
Beşiktaş deplasmanda da üstün
Beşiktaş, Konya'da yeşil-beyazlı ekibe konuk olduğu 23 lig maçında 9 galibiyet elde etti.
Bu maçların 10'u beraberlikle tamamlanırken, ev sahibi Konyaspor ise 4 müsabakadan galip ayrıldı.
Konya'da yeşil-beyazlı ev sahibinin filelerini 35 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü 27 gole engel olamadı.
Siyah-beyazlılardan tarihi fark
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki müsabakada 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti.
Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.
İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 47 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken, 6 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu. İki ekip 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.
Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.
Beşiktaş deplasmanda da üstün
Beşiktaş, Konya'da yeşil-beyazlı ekibe konuk olduğu 23 lig maçında 9 galibiyet elde etti.
Bu maçların 10'u beraberlikle tamamlanırken, ev sahibi Konyaspor ise 4 müsabakadan galip ayrıldı.
Konya'da yeşil-beyazlı ev sahibinin filelerini 35 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde gördüğü 27 gole engel olamadı.
Siyah-beyazlılardan tarihi fark
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki müsabakada 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti.
Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.