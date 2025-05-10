Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 42. randevuda

Beşiktaş ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Mayıs Pazar günü 42. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşılaşırken, Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de yapılan 41 karşılaşmanın 18'ini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 10 maçtan galip ayrılırken, 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş, söz konusu maçlarda 63 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 39 gol kaydetti.



- Beşiktaş'ın ligdeki en farklı galibiyeti Adana Demirspor'a karşı



Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı.



Beşiktaş, 1989-1990 sezonunun 6. haftasında İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı.



Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.



Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.



- Beşiktaş, son üç maçta kazanamadı



Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sahadan galip ayrılamadı.



Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



Geçen sezon oynanan ilk maçta deplasmanda 4-2 mağlup olan "Kara kartal", ligin ikinci yarısında ise İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kaldı.



Bu sezon ise ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabakada Adana Demirspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



