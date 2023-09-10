Beşiktaş iki golle kazandı

Beşiktaş, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş iki golle kazandı
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10 Eylül 2023 19:52
Son güncelleme 10 Eylül 2023 19:54
Beşiktaş, milli ara için verilen arada Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Rachid Ghezzal ve 36. dakikada Ante Rebic attı.

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Eric Bailly de bu mücadelede süre buldu.

Beşiktaş, ligin 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise Hatayspor ile puan mücadelesi verecek.

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