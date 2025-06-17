Beşiktaş için resmi transfer yanıtı: Salvatore Esposito

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
10 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİSI
Başkan Serdal Adalı yönetiminin bu doğrultudaki çalışmaları sürerken, basında yer alan haberler heyecan yaratmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Spezia forması giyen Salvatore Esposito'yu transfer etmek için 10 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.
RESMİ TRANSFER YANITI
Ancak bu iddialara Spezia Sportif Direktörü Stefano Melissano'dan net bir yanıt geldi.
Melissano, "Beşiktaş, ocak ayında Salvatore Esposito ile ilgilendi fakat transferi gerçekleşmedi. Bu dönemde Esposito ile alakalı Beşiktaş'tan bize gelen bir teklif yok" diyerek çıkan haberleri yalanladı.
"BEKLENTİMİZ 6 MİLYON EURO + BONUSLAR"
Melissano ayrıca, oyuncu için "Bizim beklentimiz 6 milyon Euro + bonuslar şeklinde" açıklamasını yaparak transfer beklentilerini de dile getirdi.
ANAHTAR İSİM
Salvatore Esposito, geride kalan sezonda süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.
10 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİSI
Başkan Serdal Adalı yönetiminin bu doğrultudaki çalışmaları sürerken, basında yer alan haberler heyecan yaratmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Spezia forması giyen Salvatore Esposito'yu transfer etmek için 10 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.
RESMİ TRANSFER YANITI
Ancak bu iddialara Spezia Sportif Direktörü Stefano Melissano'dan net bir yanıt geldi.
Melissano, "Beşiktaş, ocak ayında Salvatore Esposito ile ilgilendi fakat transferi gerçekleşmedi. Bu dönemde Esposito ile alakalı Beşiktaş'tan bize gelen bir teklif yok" diyerek çıkan haberleri yalanladı.
"BEKLENTİMİZ 6 MİLYON EURO + BONUSLAR"
Melissano ayrıca, oyuncu için "Bizim beklentimiz 6 milyon Euro + bonuslar şeklinde" açıklamasını yaparak transfer beklentilerini de dile getirdi.
ANAHTAR İSİM
Salvatore Esposito, geride kalan sezonda süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.
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