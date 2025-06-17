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Beşiktaş için resmi transfer yanıtı: Salvatore Esposito

Beşiktaş ile anılan Spezia Calcio oyuncusu Salvatore Esposito için kulübünden açıklama geldi. Kulübün Beşiktaş'tan beklediği bonservis bedeli de belli oldu.

calendar 17 Haziran 2025 00:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için resmi transfer yanıtı: Salvatore Esposito
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİSI

Başkan Serdal Adalı yönetiminin bu doğrultudaki çalışmaları sürerken, basında yer alan haberler heyecan yaratmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Spezia forması giyen Salvatore Esposito'yu transfer etmek için 10 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.


RESMİ TRANSFER YANITI

Ancak bu iddialara Spezia Sportif Direktörü Stefano Melissano'dan net bir yanıt geldi.

Melissano, "Beşiktaş, ocak ayında Salvatore Esposito ile ilgilendi fakat transferi gerçekleşmedi. Bu dönemde Esposito ile alakalı Beşiktaş'tan bize gelen bir teklif yok" diyerek çıkan haberleri yalanladı.

"BEKLENTİMİZ 6 MİLYON EURO + BONUSLAR"

Melissano ayrıca, oyuncu için "Bizim beklentimiz 6 milyon Euro + bonuslar şeklinde" açıklamasını yaparak transfer beklentilerini de dile getirdi.

ANAHTAR İSİM

Salvatore Esposito, geride kalan sezonda süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.


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