Beşiktaş için açıklama: 'Transfer teklifi yok'

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, adı Beşiktaş ile anılan oyuncuları Fernando ile ilgili olarak açıklamada bulundu.



Başkan Aziz Çetin, "Teklif geldiğine dair benim bilgim yok. Nasıl alacaklar ki Fernando'yu? Opsiyonu ve 1,5 milyon Euro serbest kalma maddesi sezon sonunda var. Teklif yok, vermeyi de düşünmüyoruz" diyerek Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrolarında tutacaklarını söyledi.



BU SEZON 15 MAÇTA OYNADI



Kariyerinde Gremio, Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve BJ Guoan formaları giyen Fernando, Ocak 2022'de Antalyaspor'a transfer oldu.



2024'e kadar Antalyaspor ile sözleşmesi olan Fernando, bu sezon 15 resmi maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.



