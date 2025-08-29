28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-2UZS
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3UZS
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Beşiktaş'ı yıkan 1 milyon Euro'luk gol!

Kadro değeri 182 milyon Euro olan Beşiktaş, 28 Ağustos Perşembe akşamı piyasa değeri 30 milyon Euro olan Laussane'ye yenilerek Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş'ı yıkan golü ise 1 milyon Euro değeri olan Oyedeji attı.

calendar 29 Ağustos 2025 09:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ı yıkan 1 milyon Euro'luk gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezona Abraham, Orkun Kökçü, Ndidi ve Jurasek gibi flaş transferlerle giren Beşiktaş'ın kadro değeri 182.5 milyon Euro'ya ulaşmıştı.

Ancak 28 Ağustos Perşembe akşami piyasa değeri sadece Orkun (30 Milyon Euro ) ve Rafa Silva'ya (9 milyon Euro) denk olan 30 milyon Euro'luk Lausanne'ye yenilerek Avrupa'ya havlu attı.

Siyah-beyazlı takımı yıkan golü atan Oyedeji'nin değerinin ise 1 milyon Euro olması dikkat çekti.

1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
