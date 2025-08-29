Beşiktaş'ı yıkan 1 milyon Euro'luk gol!

Sezona Abraham, Orkun Kökçü, Ndidi ve Jurasek gibi flaş transferlerle giren Beşiktaş'ın kadro değeri 182.5 milyon Euro'ya ulaşmıştı.
Ancak 28 Ağustos Perşembe akşami piyasa değeri sadece Orkun (30 Milyon Euro ) ve Rafa Silva'ya (9 milyon Euro) denk olan 30 milyon Euro'luk Lausanne'ye yenilerek Avrupa'ya havlu attı.
Siyah-beyazlı takımı yıkan golü atan Oyedeji'nin değerinin ise 1 milyon Euro olması dikkat çekti.
Ancak 28 Ağustos Perşembe akşami piyasa değeri sadece Orkun (30 Milyon Euro ) ve Rafa Silva'ya (9 milyon Euro) denk olan 30 milyon Euro'luk Lausanne'ye yenilerek Avrupa'ya havlu attı.
Siyah-beyazlı takımı yıkan golü atan Oyedeji'nin değerinin ise 1 milyon Euro olması dikkat çekti.