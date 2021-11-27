Beşiktaş - Giresunspor maçında penaltı kararı!

Beşiktaş sahasında Giresunspor ile karşı karşlıya geldi.
Mücadelenin 20. dakikasında Giresunspor penaltı kazandı. Yapılan ortayı Serginho çevirmek istedi. Rosier'in eline çarpan top yoğun itirazlara neden oldu.
VAR'a giden Hüseyin Göçek penaltı kararını verdi.
Topun başına geçen Diabate de topu ağlarla buluşturdu.
Mücadelenin 20. dakikasında Giresunspor penaltı kazandı. Yapılan ortayı Serginho çevirmek istedi. Rosier'in eline çarpan top yoğun itirazlara neden oldu.
VAR'a giden Hüseyin Göçek penaltı kararını verdi.
Topun başına geçen Diabate de topu ağlarla buluşturdu.