Beşiktaş - Giresunspor maçında penaltı kararı!

Giresunspor, Beşiktaş deplasmanında 20. dakikada kazandığı penaltıyle öne geçti.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş - Giresunspor maçında penaltı kararı!
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27 Kasım 2021 19:42
Beşiktaş sahasında Giresunspor ile karşı karşlıya geldi.

Mücadelenin 20. dakikasında Giresunspor penaltı kazandı. Yapılan ortayı Serginho çevirmek istedi. Rosier'in eline çarpan top yoğun itirazlara neden oldu.

VAR'a giden Hüseyin Göçek penaltı kararını verdi.

Topun başına geçen Diabate de topu ağlarla buluşturdu.


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