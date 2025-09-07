Beşiktaş, Gaziantep ile anlaştı: Tayyip Talha!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken siyah-beyazlıların milli stoperi Gaziantep FK'ye transfer oluyor.
ANTEP ANLAŞTI
Gaziantep FK, siyah beyazlıların stoperi Tayyip Talha Sanuç'u bonservisi ile kadrosuna kattı.
GAZİANTEP'E GİDİYOR
25 yaşındaki stoper, sağlık kontrolü ve resmi imza için Gaziantep'e gidiyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 19 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 2 maçta toplam 2 dakika süre aldı.
