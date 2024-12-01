Beşiktaş Fibabanka, Yalova deplasmanında galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yalovaspor'u 91-71 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Fibabanka, Yalova deplasmanında galip
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01 Aralık 2024 17:28
Son güncelleme 01 Aralık 2024 18:06
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yalovaspor ile karşılaştı. 

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 91-71 kazandı. 
 Salon: 90. Yıl

Hakemler: Özlem Yalman, Murat Ciner, Kerem Yılmaz

Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 15, Kadir Bayram 2, Peterka 8, Sherfield 8, Hill 12, Boran Güler 2, Clark, Krampelj 2, Egemen Güven 6

Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 18, Needham 16, Sleva 7, Kerem Kuthan Konan 8, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 14, Morgan 6, Yağız Aksu 2, Eren Karakaya, Martin 12

1. Periyot: 18-23

Devre: 36-46

3. Periyot: 53-65

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