Beşiktaş Fibabanka, Yalova deplasmanında galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Yalovaspor ile karşılaştı.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 91-71 kazandı.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Özlem Yalman, Murat Ciner, Kerem Yılmaz
Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 15, Kadir Bayram 2, Peterka 8, Sherfield 8, Hill 12, Boran Güler 2, Clark, Krampelj 2, Egemen Güven 6
Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 18, Needham 16, Sleva 7, Kerem Kuthan Konan 8, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 14, Morgan 6, Yağız Aksu 2, Eren Karakaya, Martin 12
1. Periyot: 18-23
Devre: 36-46
3. Periyot: 53-65
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 91-71 kazandı.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Özlem Yalman, Murat Ciner, Kerem Yılmaz
Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 15, Kadir Bayram 2, Peterka 8, Sherfield 8, Hill 12, Boran Güler 2, Clark, Krampelj 2, Egemen Güven 6
Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 18, Needham 16, Sleva 7, Kerem Kuthan Konan 8, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 14, Morgan 6, Yağız Aksu 2, Eren Karakaya, Martin 12
1. Periyot: 18-23
Devre: 36-46
3. Periyot: 53-65