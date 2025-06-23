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Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçında olay!

Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçının son anlarında tansiyon yükseldi. Siyah-Beyazlılar'ın tezahüratları sonrası salonda kavga çıktı. İşte yaşananlar...

calendar 23 Haziran 2025 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 23:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko maçında olay!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 mağlup etti ve seride 3-1 öne geçti.

İKİ BAŞKAN MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ

Mücadeleyi, iki takımın başkanı birlikte izledi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Fenerbahçe Başkan Ali Koç, maçı saha kenarından takip etti.

MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI


Derbinin son saniyelerinde salonda bir gerginlik çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya doğru yöneldi.

SERDAL ADALI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Locada bulunan Fenerbahçeli yöneticilerle Beşiktaşlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

MAÇ SONU DA DEVAM ETTİ

Mücadelenin ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle birlikte son buldu. 


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