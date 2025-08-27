Beşiktaş, Djalo'yu açıkladı!

Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'nun transferini resmi olarak açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TAN KAP
"Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
