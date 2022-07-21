CEZA ALAN TARAFTARLAR KAYSERİ MAÇINDA YOK

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. Haftasında, Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın biletlerinin 4 Ağustos Perşembe günü saat 15:00'te satışa sunulacağını açıkladı. Açıklamada, Fenerbahçe maçın sebebiyle tribün kapatma cezası olduğu ve bu cezanın Kayserispor maçında uygulanacağı ifade edildi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 12 Mayıs 2022 tarihli toplantısında; 8 Mayıs 2022 tarihinde Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Fenerbahçe karşılaşmasını ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜNÜ 102 numaralı blokta seyreden taraftarların Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Yukatel Kayserispor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir" denildi.1. Kategori 790TL2. Kategori 720TL3. Kategori 580TL4. Kategori 510TL5. Kategori 470TL6. Kategori 380TL7. Kategori 190TL8. Kategori 180TLKapalı Üst 430TLVIP 100: 2.350TLVIP 101 – 126: 1.950TL