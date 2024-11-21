Beşiktaş, deneyim ve kalite istiyor: Jorginho

Beşiktaş, orta sahasına deneyim ve kalite katmak adına Arsenal'den Jorginho'yu gözüne kestirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş, deneyim ve kalite istiyor: Jorginho
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21 Kasım 2024 08:34
Son güncelleme 21 Kasım 2024 08:39
Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınından Fichajes, Siyah beyazlılar için Arsenal'den Jorginho'nun adını gündeme taşıdı. Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki İtalyan futbolcu ile ilgilenen takımlardan biri olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ, DENEYİM VE KALİTE İSTİYOR

Siyah-beyazlıların, Jorginho'nun takıma deneyim ve kalite kazandırabileceğini düşündüğü ve bu yüzden 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

ARSENAL'DE FORMA REKABETİ ÇOK ZOR

Premier Lig'de 4. sırada bulunan Arsenal'ın ön libero rotasyonunda Declan Rice, Thomas Partey ve Jorginho gibi isimlerin yer aldığı ve forma rekabetinin en üst seviyede olduğu belirtildi.

7 MAÇTA GÖREV ALDI

Jorginho bu sezon Arsenal formasıyla 7 maçta sahaya çıkarken toplamda 369 dakika süre aldı.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Ön libero hattına ek olarak merkez orta sahada da görev yapabilen başarılı oyuncu, daha önce Chelsea'yle; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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