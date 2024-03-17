Beşiktaş BOA, Bursa'dan galibiyetle döndü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş BOA deplasmanda, Bursa Uludağ Basketbol'u 87-79 mağlup etti.
Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Safa Halit Çakır, Mustafa Çeltik
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 21, Coulibaly 14, Eda Şahin 6, Wallace 15, Fluker 23, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik
Beşiktaş BOA: Evans 31, Krivacevic 14, Nogic 9, Melek Uzunoğlu 2, Li 28, Şuğranur Sönmez 3, Ceyda Conker
1. Periyot: 26-19
Devre: 38-40
3. Periyot: 55-67
Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Safa Halit Çakır, Mustafa Çeltik
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 21, Coulibaly 14, Eda Şahin 6, Wallace 15, Fluker 23, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik
Beşiktaş BOA: Evans 31, Krivacevic 14, Nogic 9, Melek Uzunoğlu 2, Li 28, Şuğranur Sönmez 3, Ceyda Conker
1. Periyot: 26-19
Devre: 38-40
3. Periyot: 55-67
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