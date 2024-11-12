Beşiktaş, BKT EuroCup'ta Gran Canaria'yı ağırlayacak

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu 8. haftasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, BKT EuroCup'ta Gran Canaria'yı ağırlayacak
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12 Kasım 2024 13:33
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 8. haftasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımını konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Fibabanka, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 10 takımlı A Grubu'nda 4. sırada yer alıyor.

Dreamland Gran Canaria ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.

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