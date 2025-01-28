Beşiktaş, BKT Eurocup'ta Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda 29 Ocak Salı Çarşamba günü Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, BKT Eurocup'ta Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak
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28 Ocak 2025 14:19

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup'ta A Grubu 17. hafta maçında 29 Ocak Çarşamba gğnğ İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya ile deplasmanda karşılaşacak.

Gran Canaria Arena'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Siyah-beyazlılar, 16 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda averajla 4. sırada bulunuyor.

İspanyol ekibi ise 10 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla 3. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, gruptaki ilk maçında rakibine İstanbul'da 76-74 mağlup oldu.

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