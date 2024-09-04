Beşiktaş, ayrılık için anlaştı: Aboubakar!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la sözleşme fesih için karşılıklı anlaşma sağladı. Aboubakar, 1 senelik Hatayspor'a gidecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, ayrılık için anlaştı: Aboubakar!
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04 Eylül 2024 21:41
Beşiktaş'ta ayrılığı büyük bir krize neden olan Vincent Aboubakar'la yollar ayrılıyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı.

Aboubakar'ın bir sene kiralık olarak Hatayspor'a gideceği belirtildi.

Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 117 maçta 60 gol attı ve 14 asist yaptı.

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