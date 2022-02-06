Beşiktaş, Antalyaspor'u 4 maçtır İstanbul'da yenemiyor

Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Akdeniz ekibini 4 maçtır yenemiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Antalyaspor'u 4 maçtır İstanbul'da yenemiyor
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06 Şubat 2022 23:01
Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'a karşı İstanbul'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Rakibini evinde son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonundaki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olan Akdeniz temsilcisi, 2019-2020'deki karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

Geçen sezon rakibiyle İstanbul'da berabere kalan Beşiktaş, bu sezonki iç saha karşılaşmasında ise 0-0 eşitliği bozamadı.

 

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