Süper Lig'de 36. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Alanyaspor ile üçüncü olmak isteyen Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle bitti.
Alanyaspor'un golünü 40. dakikada Ui-jo Hwang kaydetti. Beşiktaş'ın golü 74. dakikada Rafa Silva'dan geldi.
Beşiktaş'a deplasmanında puan getiren Portekizli yıldız Rafa Silva, 33. lig maçında 12. golüne ulaştı.
Bu beraberliğin ardından Beşiktaş 59 puana ulaştı ama Samsunspor'un kazanmasının ardından Karadeniz ekibinin 1 puan gerisinde haftayı kapattı. Alanyaspor 39 puanla küme düşme hatttının hemen üstünde yer aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Konyaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Immobile'nin ceza yayına çıkardığı topu, Rafa Silva kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.
40. dakikada Alanyaspor öne 1-0 geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Özdemir'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Hwang, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, son çizgiye inerek topu ceza sahasına çıkardı. Arka direkte topu kontrol eden Hwang'ın vuruşunda, Svensson meşin yuvarlağı kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.
71. dakikada skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Muçi'nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Stad: Gain Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard (Dk. 77 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 85 Enes Keskin), Hwang (Dk. 77 Vilhena), Sporar (Dk. 90+4 Arda Uslu)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica (Dk. 64 Arroyo), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Muçi), Rafa Silva, Immobile (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 40 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Uduokhai, Dk. 49 Muçi (Beşiktaş)
Alanyaspor'un golünü 40. dakikada Ui-jo Hwang kaydetti. Beşiktaş'ın golü 74. dakikada Rafa Silva'dan geldi.
Beşiktaş'a deplasmanında puan getiren Portekizli yıldız Rafa Silva, 33. lig maçında 12. golüne ulaştı.
Bu beraberliğin ardından Beşiktaş 59 puana ulaştı ama Samsunspor'un kazanmasının ardından Karadeniz ekibinin 1 puan gerisinde haftayı kapattı. Alanyaspor 39 puanla küme düşme hatttının hemen üstünde yer aldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Konyaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Immobile'nin ceza yayına çıkardığı topu, Rafa Silva kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.
40. dakikada Alanyaspor öne 1-0 geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Özdemir'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Hwang, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, son çizgiye inerek topu ceza sahasına çıkardı. Arka direkte topu kontrol eden Hwang'ın vuruşunda, Svensson meşin yuvarlağı kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.
71. dakikada skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Muçi'nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Stad: Gain Park
Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard (Dk. 77 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 85 Enes Keskin), Hwang (Dk. 77 Vilhena), Sporar (Dk. 90+4 Arda Uslu)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica (Dk. 64 Arroyo), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Muçi), Rafa Silva, Immobile (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 40 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 Rafa Silva (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Uduokhai, Dk. 49 Muçi (Beşiktaş)
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