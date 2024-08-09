Beşiktaş, açılışları iyi yapıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de son 11 sezonda ilk hafta maçlarında gösterdiği başarı ile dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, açılışları iyi yapıyor
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09 Ağustos 2024 13:21
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 11 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna pazar günü Samsunspor deplasmanında başlayacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon ilk hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek lige başlayan Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Kayserispor'u, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a yenilerek lige başladı.

62.12 GALİBİYET ORANI

Beşiktaş, Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda geride kalan 66 sezonun açılış maçlarında yüzde 62,12 galibiyet oranı yakaladı.

Siyah-beyazlılar, çıktığı 66 mücadelede 41 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde rakiplerine konuk olduğu 33 ilk hafta müsabakasının ise 12'sini kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

SADECE 9 MAÇTA GOL ATAMADI

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 57'sinde gol atan Beşiktaş, buna karşın 9 maçta ise rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftaların 27 mücadelesinde kalesini gole kapatırken, 38 karşılaşmada ise rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Açılış maçlarında en farklı skorlu galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, en farklı skorlu yenilgisini ise 3-0'la yaşadı.

SEZONUN İLK HAFTASINDAKİ MAÇLARI

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasında yaptığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1959 Altay-Beşiktaş 1-2
1959-1960 Beşiktaş-Vefa 4-1
1960-1961 Beşiktaş-Göztepe 3-1
1961-1962 Beşiktaş-Göztepe 1-0
1962-1963 Beşiktaş-Vefa 4-0
1963-1964 Beşiktaş-İstanbulspor 2-0
1964-1965 Beşiktaş-İstanbulspor 3-0
1965-1966 Beşiktaş-Feriköy 3-0
1966-1967 Beşiktaş-İzmirspor 4-0
1967-1968 Beşiktaş-Vefa 1-0
1968-1969 Beşiktaş-İstanbulspor 1-0
1969-1970 Beşiktaş-İstanbulspor 3-1
1970-1971 Beşiktaş-Vefa 2-0
1971-1972 Giresunspor-Beşiktaş 0-0
1972-1973 Boluspor-Beşiktaş 1-0
1973-1974 Bursaspor-Beşiktaş 1-1
1974-1975 Beşiktaş-Bursaspor 3-1
1975-1976 Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1
1976-1977 Bursaspor-Beşiktaş 0-0
1977-1978 Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0
1978-1979 Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0
1979-1980 Beşiktaş-Altay 1-1
1980-1981 Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1
1981-1982 Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1
1982-1983 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1
1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0
1984-1985 Beşiktaş-Boluspor 2-0
1985-1986 Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1
1986-1987 Samsunspor-Beşiktaş 2-2
1987-1988 Beşiktaş-Denizlispor 3-0
1988-1989 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2
1989-1990 Beşiktaş-Boluspor 3-0
1990-1991 Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1
1991-1992 Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1
1992-1993 Beşiktaş-Karşıyaka 1-1
1993-1994 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0
1994-1995 Denizlispor-Beşiktaş 1-3
1995-1996 Kayserispor-Beşiktaş 1-1
1996-1997 Bursaspor-Beşiktaş 2-0
1997-1998 Beşiktaş-Şekerspor 2-1
1998-1999 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1
1999-2000 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0
2000-2001 Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0
2001-2002 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-2003 Bursaspor-Beşiktaş 2-2
2003-2004 Samsunspor-Beşiktaş 1-3
2004-2005 Malatyaspor-Beşiktaş 1-1
2005-2006 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1
2006-2007 Manisaspor-Beşiktaş 1-0
2007-2008 Beşiktaş-Konyaspor 1-0
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
2009-2010 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2010-2011 Bucaspor-Beşiktaş 0-1
2011-2012 Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1
2012-2013 İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-2015 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1
2015-2016 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5
2016-2017 Beşiktaş-Alanyaspor 4-1
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0
2018-2019 Beşiktaş-Akhisarspor 2-1
2019-2020 Sivasspor-Beşiktaş 3-0
2020-2021 Trabzonspor-Beşiktaş 1-3
2021-2022 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 3-0
2022-2023 Beşiktaş-Kayserispor 1-0
2023-2024 Fatih Karagümrük-Beşiktaş 0-1
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