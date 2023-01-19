Beşiktaş, Aboubakar'a kavuşuyor!

Beşiktaş, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile dolduruyor.



A Spor'un haberine göre, Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.



Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, yarın (cuma) siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelecek.



ANLAŞMA ŞARTLARI!



Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.



Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.





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