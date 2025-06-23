Beşiktaş hücum hattını genişletmek için Wolverhampton'ın kapısını çaldı.
Siyah-beyazlıların hedefindeki isim sol kanatta görev yapan Gonçalo Guedes.
28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2 sene daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli ise 11 milyon euro.
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sıklıkla kullandığı bir isim olan Guedes için Beşiktaşlı yöneticiler yoğun çaba harcıyor. Beşiktaş'ın önceliği transferin bonservis bedelini düşürmek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma giydi. 5 gol kaydetti ve 5 de asist yaptı.
Siyah-beyazlıların hedefindeki isim sol kanatta görev yapan Gonçalo Guedes.
28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2 sene daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli ise 11 milyon euro.
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sıklıkla kullandığı bir isim olan Guedes için Beşiktaşlı yöneticiler yoğun çaba harcıyor. Beşiktaş'ın önceliği transferin bonservis bedelini düşürmek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada forma giydi. 5 gol kaydetti ve 5 de asist yaptı.
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