16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Beşiktaş'a rekor: 2.5 milyon Euro gelir

Beşiktaş, yeni transferler ile yarattığı heyecan sonrasında taraftarlarından yoğun ilgi gördü ve son 48 saatte rekor gelir elde etti.

calendar 17 Temmuz 2025 11:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a rekor: 2.5 milyon Euro gelir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transferin hızlı ismi Beşiktaş, kadrosuna kattığı isimlerle birlikte ekonomik anlamda önemli gelirler de elde etmeye başladı.

Siyah-beyazlılar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü gibi önemli transferleri kadrosuna kattı ve Beşiktaş taraftarı, yeni transferlerinin formasını almak için yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş'ta, son 48 saatte ortaya çıkan gelir rekor olarak geçti. Beşiktaş, forma satışlarında 100 bine çok yaklaştı ve diğer ürünlerden edilen gelirlerle de yaklaşık 2.5 milyon dolarlık ciroyu kasasına kattı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.