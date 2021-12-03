Beşiktaş'a Josef ve Welinton'dan kötü haber

Beşiktaşlı Josef de Souza ve Welinton, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyme şansını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Josef ve Welinton'dan kötü haber
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03 Aralık 2021 21:31
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Welinton cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu, 42. dakikada orta alanda Umut Bozok'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Bu sarı kartın ardından Josef de Souza, bir sonraki lig maçı olan Kayserispor mücadelesinde forma giyme şansını kaybetti.

Beşiktaş'ta Welinton ise 89. dakikada Umut Bozok'a müdahalesinin ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düşen bir başka futbolcu oldu.


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