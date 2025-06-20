Beşiktaş'a Joao Mario sürprizi!

Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Joao Mario'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği Joao Mario'nun Suudi Arabistan'dan talibi çıktı.
JOAO MARIO İÇİN 2 MİLYON EURO
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Al-Fateh, Joao Mario için Beşiktaş'a 2 milyon euroluk teklif yaptı.
Beşiktaş ve Suudi ekibi arasında pazarlıklar devam ederken, Portekizli futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.
Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği Joao Mario'nun Suudi Arabistan'dan talibi çıktı.
JOAO MARIO İÇİN 2 MİLYON EURO
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Al-Fateh, Joao Mario için Beşiktaş'a 2 milyon euroluk teklif yaptı.
Beşiktaş ve Suudi ekibi arasında pazarlıklar devam ederken, Portekizli futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.
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