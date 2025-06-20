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Beşiktaş'a Joao Mario sürprizi!

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario için Suudi Arabistan ekibi Al Fateh devreye girdi.

calendar 20 Haziran 2025 09:41
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Joao Mario sürprizi!
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Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Joao Mario'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Solskjaer'in gönderilecekler listesine eklediği Joao Mario'nun Suudi Arabistan'dan talibi çıktı.

JOAO MARIO İÇİN 2 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Al-Fateh, Joao Mario için Beşiktaş'a 2 milyon euroluk teklif yaptı.

Beşiktaş ve Suudi ekibi arasında pazarlıklar devam ederken, Portekizli futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

 


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