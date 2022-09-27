SAKYI İÇİN OCAK'TA HAREKETE GEÇİLECEK

JESUN RAK SAKYI'NİN GÜNCEL DEĞERİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, İngiltere'de Charlton ekibinde forma giyen Jeserun Rak Sakyi'yi gündemine aldı.Beşiktaş scout ekibi, İngiltere 1. Lig takımı Charlton'ın maçlarını mercek altına alırken, gelecek rapora göre yönetimin bonservisi Crystal Palace'ta bulunan 19 yaşındaki futbolcu için Ocak'ta resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.İngiltere ve Gana vatandaşlığı bulunan Jeserun Rak Sakyi, sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynuyor. Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya 500 bin euro değer biçiliyor.