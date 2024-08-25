Beşiktaş'a Fransız sol bek: Nicolas Cozza

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şampiyonluk yarışı için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Wolfsburg'dan Nicolas Cozza için harekete geçti.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Fransız sol bek: Nicolas Cozza
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25 Ağustos 2024 16:43
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 16:44
Uzun süredir sol bek transferi üzerinde çalışan Beşiktaş, Wolfsburg'dan Nicolas Cozza için harekete geçti.

L'Equipe'in haberine göre Fransa'dan Nantes takımı da 25 yaşındaki sol beki bu sezon bir kez daha kiralamak istiyor. Alman ekibini bu konuda ikna etmek istiyor.

GÖRÜŞMELER SIKLAŞTI

Wolfsburg ise 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cozza'yı satmak istediği için Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırdı.

YA BEŞİKTAŞ YA NANTES

İtalyan asıllı oyuncu vereceği karara göre gelecek sezon ya Beşiktaş forması giyecek ya da yeniden Nantes'a kiralık gidecek.



13 MAÇTA KATKI VEREMEDİ

2022-2023 sezonu devre arasında altyapısından yetiştiği Montpellier'den Alman temsilcisi Wolfsburg'a transfer olan Cozza, geçen sezonun ikinci yarısında Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık olarak gitti. Burada 13 karşılaşmada forma giyen Cozza, skora katkı yapamadı.

 

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