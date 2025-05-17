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Beşiktaş'a 20'lik golcü: Lucas Stassin!

Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, AS Saint-Etienne takımında forma giyen 20 yaşındaki santrfor Lucas Stassin'i gündemine aldı.

calendar 17 Mayıs 2025 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a 20'lik golcü: Lucas Stassin!
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Önümüzdeki sezon forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, AS Saint-Etienne takımında forma giyen Lucas Stassin'i gündemine aldı. Sezon sona erdikten sonra Ciro Immobile ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki Belçikalı golcü Stassin'e yöneliyor. Fransız ekibinin Ligue2'ye düşmesi halinde takımdan ayrılacağı belirtilen Stassin'in başarılı performansı birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda.

YÖNETİM NABIZ YOKLUYOR

Sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek olan genç futbolcu, hemşerisi Eden Hazard gibi ismini duyurmak istiyor. Kariyerine yeni bir sayfa açmak isteyen yıldız adayı futbolcu için nabız yoklayan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun hem gelecek vadeden, hem hırslı hem de yetenekli olmasından dolayı golcü sıkıntısına uzun yıllar son verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Saint-Etienne forması altında ligde 28 maça çıkan Lucas Stassin, 12 gol atarken 5 de asist yaptı. Teknik kapasitesi, oyun zekası ve bitiriciliğiyle dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken forvet konumunda.


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