Beşiktaş'a 13 milyon Euro'luk müjde; ödemeler yapıldı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 13 milyon euroluk krizi çözdü ve futbolculara ödemeyi yaptı.
Beşiktaş'ta yaşanan yönetim krizinin ardından olağanüstü seçimle Serdal Adalı başkanlık görevine getirilmişti. Hüseyin Yücel'den görevi devralan Serdal Adalı, maddi yönden sıkıntılı günler geçiren takım için ilk hamlesini yaptı.
"HERKESİN ALACAĞINI ÖDEDİM"
Serdal Adalı, İsmail Küçükkaya'ya "2024'e dair herkesin borcunu ödedim. Kimsenin alacağı kalmadı." açıklamasını yaptı.
UEFA'DAN BORÇSUZLUK KAĞIDI ALDI
UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alması için 13 milyon euro ödeyen başkan Adalı, UEFA için futbolculardan 'borçsuzluk kağıdı' aldı ve böylece olası bir ceza tehlikesini atlatmış olacak
Beşiktaş'ta yaşanan yönetim krizinin ardından olağanüstü seçimle Serdal Adalı başkanlık görevine getirilmişti. Hüseyin Yücel'den görevi devralan Serdal Adalı, maddi yönden sıkıntılı günler geçiren takım için ilk hamlesini yaptı.
"HERKESİN ALACAĞINI ÖDEDİM"
Serdal Adalı, İsmail Küçükkaya'ya "2024'e dair herkesin borcunu ödedim. Kimsenin alacağı kalmadı." açıklamasını yaptı.
UEFA'DAN BORÇSUZLUK KAĞIDI ALDI
UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alması için 13 milyon euro ödeyen başkan Adalı, UEFA için futbolculardan 'borçsuzluk kağıdı' aldı ve böylece olası bir ceza tehlikesini atlatmış olacak