Bertuğ Yıldırım oynadı, kazanan çıkmadı

İspanya La Liga'da Getafe, sahasında Leganes ile 1-1 berabere kaldı. Getafe'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım 78 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bertuğ Yıldırım oynadı, kazanan çıkmadı
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22 Eylül 2024 16:57
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Getafe, sahasında Leganes ile karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez'de oynanan maç 1-1 tamamlandı.

Leganes, 76. dakikada Jorge Saenz ile öne geçti. Getafe, bu gole Borja Mayoral'in 83. dakikada penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Getafe'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bertuğ, 78 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Getafe 4, Leganes, 6 puana yükseldi.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Getafe, Barcelona deplasmanına gidecek. Leganes, bu kez Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.

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