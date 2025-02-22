Berke Özer için açıklama; "Yüzde 20 payı aldık"

Sezon sonunda büyük takımlara transferi konuşulan Berke Özer için Eyüpspor'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berke Özer için açıklama; 'Yüzde 20 payı aldık'
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22 Şubat 2025 00:54
Son güncelleme 22 Şubat 2025 01:28
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, başarılı kaleci Berke Özer'in bonservisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Berke Özer'in Portekiz ekibi Portimonense kulübünde olan haklarını aldıklarını duyuran Fatih Kulaksız "Berke, Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense kulübünün yüzde 20 payı, sonraki satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de." açıklamasını yaptı.

Fatih Kulaksız, Berke Özer'in geleceğiyle ilgili olarak "Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.


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