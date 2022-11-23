Berdan öğretmenin futbolla tanıştırdığı kızlar şampiyonluk peşinde

Manisa'nın Salihli ilçesinde kırsal bir mahalledeki ortaokulda öğretmenlerinin hayatlarına dokunduğu kız öğrenciler, futsalda ulusal şampiyonluk için çalışıyor.



Yılmaz Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu'nda, eski milli futbolcu ve antrenör olan okul müdürü Erdal Yeniçeri ile beden eğitimi öğretmeni Berdan Sarı'nın çabalarıyla kız futsal (salon futbolu) takımı kuruldu.



Birçoğu futbolla ilk kez tanışan kız öğrenciler, kısıtlı imkanlarla yaptıkları antrenmanlarla kendilerini geliştirdi.



Yerel ve bölgesel müsabakalardaki başarılarının ardından geçen yıl Yıldız Kızlar Okullararası Futsal Türkiye Şampiyonası'na katılan Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu Kız Yıldız Futsal Takımı, üçüncü olmayı başardı.



Bu yıl fikstürü henüz açıklanmayan şampiyona için hazırlıklarını sürdüren kız futbol takımı, okulun bahçesinde hafta sonları da dahil antrenman yapıyor.



"Kızlarımız çok hevesli"



Beden eğitimi öğretmeni ve takımın antrenörü Berdan Sarı, tüm öğrencilerin bir spor dalıyla uğraşması hedefiyle çalışma yaptıklarını belirtti.



Bu kapsamda futbola mahalledeki kızların ilgisinin olduğunu görerek bir takım oluşturduklarını, isteyen herkesi antrenmanlara dahil ettiklerini aktaran Sarı, bazı ailelerin ilk etapta kızlarının futbol oynamasını garipsediğini, takımın başarılarını görünce herkesin kendilerine destek olduğunu anlattı.



Alınan yerel ve ulusal derecelerin kız öğrencilerin motivasyonunu artırdığını vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:



"Kızlarımız çok hevesli, hafta sonları dahil her gün çalışıyoruz. Kızlarımız istekli olunca arkasından başarı geldi. Hepsi sporla ilgili bir şeyler hedefliyor. Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen var, idareci olmak isteyen var.



Şimdi hedeflerimiz çok büyüdü. Çanakkale'de gruplardan çıkınca, Türkiye derecesi yaklaşınca çocuklar daha hevesli çalışmaya başladı. Geçen seneki hedefin bir üstünü hedefliyoruz. Daha çok çalışıyoruz, yükümüz ağırlaştı, hedefimiz büyüdü."



Okul Müdürü Erdal Yeniçeri de Berdan öğretmen ve öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Bizim için inanılmaz bir başarı, çocuklarımızı ve beden eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum." dedi.



"Hayalini bile kuramıyorduk"



14 yaşındaki takım oyuncu Çiğdem Bilici, futbolla Berdan öğretmen sayesinde tanıştıklarını ve salon futbolunda geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdıkları söyledi.



Türkiye şampiyonu olmak istediklerini dile getiren Bilici, "Bu başarıları elde ettiğimiz için çok mutluyuz, başlangıçta buralara ulaşacağımızın hayalini bile kuramıyorduk. Şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.



Kaleci Hiranur Atala da kendilerine yeni ufuklar açtıkları için okul müdürü Yeniçeri ve beden eğitimi öğretmeni Sarı'ya teşekkür etti.









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