Benzema'dan emeklilik kararı! Real'e dönecek!

Karim Benzema'nın, mayısta futbolu bırakıp Real Madrid'e kulüp elçisi olarak döneceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benzema'dan emeklilik kararı! Real'e dönecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2024 12:11
Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema'dan dikkat çeken bir karar aldı.

Relevo'da yer alan habere göre; Fransız futbolcu, mayıs ayında futbolu bırakma kararı aldı.

Benzema'nın Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da emekliliğini öne çekeceği belirtildi.

REAL MADRID'E DÖNECEK

Karim Benzema, futbolu bıraktıktan sonra kulüp elçisi olarak Real Madrid'e geri dönecek.

Başkan Florentino Perez'le mükemmel bir ilişkisi bulunan Benzema, kulübü Arabistan'da tanıtacak ve özellikle sponsorluklar üzerinden Real Madrid'e ekonomik bir pazar oluşturacak.

36 yaşındaki golcü, Al-Ittihad'da 40 maçta 23 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery