Benjamin Bourigeaud: 'Çok yanlış! Aptalız!'

Rennes'te Benjamin Bourigeaud, 3-3 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kısa bir açıklama yapan Bourigeaud, şu ifadeleri kullandı;
"Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız! Bunu yapmaya hakkımız yok. 3-0 öndeyken 3 gol birden yemememiz gerekiyor. Dükkanı kapatabilmeliydik"
Kısa bir açıklama yapan Bourigeaud, şu ifadeleri kullandı;
"Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız! Bunu yapmaya hakkımız yok. 3-0 öndeyken 3 gol birden yemememiz gerekiyor. Dükkanı kapatabilmeliydik"
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