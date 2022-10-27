Benjamin Bourigeaud: "Çok yanlış! Aptalız!"

Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud, Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Benjamin Bourigeaud: 'Çok yanlış! Aptalız!'
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27 Ekim 2022 21:51
Rennes'te Benjamin Bourigeaud, 3-3 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kısa bir açıklama yapan Bourigeaud, şu ifadeleri kullandı;

"Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız! Bunu yapmaya hakkımız yok. 3-0 öndeyken 3 gol birden yemememiz gerekiyor. Dükkanı kapatabilmeliydik"

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