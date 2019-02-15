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Benfica, Türkiye'de ilk kez kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Benfica, Türkiye'de ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA
Benfica, Türkiye'de ilk kez kazandı!
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15 Şubat 2019 00:31
Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup eden Benfica, Türk takımlarına karşı deplasmanda ilk kez galip geldi.

Portekiz ekibi, daha önce Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Benfica, Galatasaray ile yaptığı 4. karşılaşmada ikinci kez sahadan üstün ayrıldı. Eşleşmedeki diğer iki maçı sarı-kırmızılı takım kazanmıştı.



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