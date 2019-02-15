Benfica, Türkiye'de ilk kez kazandı!

Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup eden, Türk takımlarına karşı deplasmanda ilk kez galip geldi.Portekiz ekibi, daha önce Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı.Benfica, Galatasaray ile yaptığı 4. karşılaşmada ikinci kez sahadan üstün ayrıldı. Eşleşmedeki diğer iki maçı sarı-kırmızılı takım kazanmıştı.