Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Nice'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi ve José Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile eşleşti.



"GÖREV TAMAM, YOLA DEVAM"



Maçın ardından BTV'ye konuşan teknik direktör Bruno Lage, "Takım maça çok iyi başladı, ikinci yarıda da oyunu kontrol ederek istikrarını sürdürdü. Taraftarımız önünde iyi bir oyun ortaya koyduk, görev tamam, yola devam" dedi.

Mourinho ile karşılaşacak olmanın özel olacağını söyleyen Lage, Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Nice karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 84. dakikada oyuna dahil oldu. Kerem'in oyuna girdiği sırada Lage'nin milli futbolcuya sarılması dikkat çekti.