12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Benfica, Nice'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi play-off'unda Fenerbahçe ile eşleşti. Teknik direktör Bruno Lage maç sonrası Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

13 Ağustos 2025 00:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Nice'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi ve José Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile eşleşti.

"GÖREV TAMAM, YOLA DEVAM" 

Maçın ardından BTV'ye konuşan teknik direktör Bruno Lage, "Takım maça çok iyi başladı, ikinci yarıda da oyunu kontrol ederek istikrarını sürdürdü. Taraftarımız önünde iyi bir oyun ortaya koyduk, görev tamam, yola devam" dedi. 



Mourinho ile karşılaşacak olmanın özel olacağını söyleyen Lage, "Ama şimdiden kafamız Estrela Amadora maçında" ifadelerini kullandı. 

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI 

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Nice karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 84. dakikada oyuna dahil oldu. Kerem'in oyuna girdiği sırada Lage'nin milli futbolcuya sarılması dikkat çekti.

Bu konuyla ilgili konuşan Lage, "Ben tüm oyuncularıma oyuna kararlı ve taze girmeleri için sarılıyorum. Kerem, geçen yıl harika bir iş çıkardı ve çok değer verdiğimiz bir oyuncu. 10 dakika oynadı ve takıma yardımcı oldu. Cumartesi günkü maçta ona güveniyoruz." dedi.

