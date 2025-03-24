UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Cegeka Arena'daki maçta kazanan 3-0'lık skorla Belçika oldu.



Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Maxim De Cuyper ile 75 ve 86. dakikalarda Romelu Lukaku attı.



Bu sonucun ardından Belçika, UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı. Ukrayna karşısında ilk maçı 3-1'lik skorla kaybeden Belçika, 3-0'lık galibiyetiyle A Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Ukrayna, B Ligi'ne düştü.



