Belçika'dan Ukrayna karşısında müthiş geri dönüş!

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, sahasında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti. İlk maçı Ukrayna karşısında 3-1 kaybeden Belçika, A Ligi'nde kaldı. Ukrayna ise B Ligi'nde mücadele edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Belçika'dan Ukrayna karşısında müthiş geri dönüş!
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24 Mart 2025 00:39
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Cegeka Arena'daki maçta kazanan 3-0'lık skorla Belçika oldu.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Maxim De Cuyper ile 75 ve 86. dakikalarda Romelu Lukaku attı.

Bu sonucun ardından Belçika, UEFA Uluslar A Ligi'nde kaldı. Ukrayna karşısında ilk maçı 3-1'lik skorla kaybeden Belçika, 3-0'lık galibiyetiyle A Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Ukrayna, B Ligi'ne düştü.

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