Belçika'da Thomas Meunier şaşkınlığı!

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'in bordo-mavilileri tercih etmesi ülkesinde soru işaretleriyle karşılandı.

, Fotoğraf; AA
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Belçika'da Thomas Meunier şaşkınlığı!
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11 Şubat 2024 09:31
Son güncelleme 11 Şubat 2024 09:32
Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra Trabzonspor'a imza atan Thomas Meunier, yeni takımındaki serüvenine yaptığı asistle iyi başlarken, hakkında Belçika basınında çıkan haberlerde oyuncunun bu tercihinin milli takım açısından irdelendiği görüldü.

Belçika basınında yayınlanan haberde şu satırlara yer verildi: "Thomas Meunier şaşırtıcı bir şekilde Borussia Dortmund'dan Türkiye'ye transfer oldu. Almanya'da yaklaşan Avrupa Şampiyonası var. Alman kulübü Borussia Dortmund'da ilk 11 pozisyonunda yer alan Thomas Meunier, bu kış Türk Trabzonspor'a transfer olmayı tercih etti. Avrupa Şampiyonası için şansı çok yüksek değildi ama şimdi artık daha da azaldı."

32 yaşındaki sağ bek Gençlerbirliği ile yapılan kupa maçını uzatmaya götüren golün asistini yapmıştı.

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