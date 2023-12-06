Beal'ın durumu bu hafta tekrar değerlendirilecek

Phoenix Suns guardı Bradley Beal'ın sakatlık durumunun bu hafta yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Beal'ın durumu bu hafta tekrar değerlendirilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2023 12:31
Phoenix Suns guardı Bradley Beal'ın sakatlık durumunun bu hafta yeniden değerlendirileceği bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, sırt problemleri nedeniyle uzun süredir kadro dışı kalan Beal'ın son durumuyla ilgili bir güncelleme yaptı.

Charania, FanDuel TV'nin The Rally isimli programında Beal'ın iyileşme sürecine ilişkin son gelişmeyi şu şekilde paylaştı:

"Bu haftanın sonlarında yeniden değerlendirilecek. Bana Beal'in hazırlanma sürecine başladığı söylendi. Bu süreçte de ilerlemeye devam ediyormuş."

Charania'ya göre Suns'ın amacı, 30 yaşındaki yıldızın kısa sürede tekrar parkelere dönmesi ve önümüzdeki on gün içinde potansiyel bir geri dönüş beklenmesi.

Geçtiğimiz yaz Suns'a katılmış olan Beal, bu sezon sadece üç maçta forma giyebilmiş ve bu karşılaşmalarda 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery