Phoenix Suns guardı Bradley Beal'ın sakatlık durumunun bu hafta yeniden değerlendirileceği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, sırt problemleri nedeniyle uzun süredir kadro dışı kalan Beal'ın son durumuyla ilgili bir güncelleme yaptı.



Charania, FanDuel TV'nin The Rally isimli programında Beal'ın iyileşme sürecine ilişkin son gelişmeyi şu şekilde paylaştı:



"Bu haftanın sonlarında yeniden değerlendirilecek. Bana Beal'in hazırlanma sürecine başladığı söylendi. Bu süreçte de ilerlemeye devam ediyormuş."



Charania'ya göre Suns'ın amacı, 30 yaşındaki yıldızın kısa sürede tekrar parkelere dönmesi ve önümüzdeki on gün içinde potansiyel bir geri dönüş beklenmesi.



Geçtiğimiz yaz Suns'a katılmış olan Beal, bu sezon sadece üç maçta forma giyebilmiş ve bu karşılaşmalarda 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalamıştı.





