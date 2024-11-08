Sporting CP'nin İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, önümüzdeki yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.



AVRUPA DEVLERİ DEVREDE



Kulübüyle yaptığı anlaşma gereği, 100 milyon euro serbest kalma maddesine rağmen, Gyökeres'in gelecek yaz 60-70 milyon euro aralığında bir bedelle ayrılmasına izin verileceği öğrenildi. Bu nedenle birçok Avrupa devi, 26 yaşındaki yıldız oyuncunun transferine göz dikmiş durumda.



18 GOL 7 ASİST



Sezonun geri kalanında Sporting CP'de kalacak olan Gyökeres, şu ana kadar 18 gol ve 7 asistlik etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea, İsveçli golcüyü yakından takip eden isimler arasında.



BAYERN MÜNİH ŞARTLARI ZORLAYACAK



İngiltere dışından da bazı kulüplerin oyuncuya ilgisi olduğu belirtilirken, Alman devi Bayern Münih'in de bu transfer için şartlarını zorlayacağı belirtildi.



Gyökeres'in yaz aylarında gerçekleşmesi muhtemel transferi, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin hücum hattında önemli bir değişim yaratabilir.



