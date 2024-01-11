Bayern Münih'ten 'ara'da ilk hamle: Dier

Bayern Münih, stoper ve defansif orta saha rollerinde oynayan Eric Dier'ı Tottenham'dan transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten 'ara'da ilk hamle: Dier
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11 Ocak 2024 13:00
Bayern Münih, ara transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleşti.

Tottenham'ın 29 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu Eric Dier, Bayern Münih'e transfer oldu. Sağlık kontrolü ve sözleşmeye imza atmak için Münih'e geçen Dier, 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tottenham ise bu transferden yaklaşık 4 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

Önceki sezonlarda Tottenham'ın ana rol oyuncularından biri olan Eric Dier, bu sezon rotasyondan düştü ve sadece 200 dakika süre bulabildi.

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